Актер Тимофей Спивак умер в возрасте 75 лет

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В 75 лет скончался актер Тимофей Спивак. Об этом на своей странице в соцсети сообщила его дочь Марьяна Спивак, передает РИА Новости.

"Папа. 13.11.1947 — 30.11.2022", — написала актриса.

Тимофей Спивак служил в Красноярском театре музыкальной комедии, в Майкопском драматическом театре, Московском драматическом театре имени Станиславского и был художественным руководителем Театра-студии "Актеры кино и театра".

Также он снимался в кино и сериалах. Среди них "Прощание славянки", "Пыль под солнцем" и другие.

Его дочь от брака с Екатериной Васильевой, Марьяна Спивак, известна по ролям в фильмах "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Цой" Алексея Учителя, сериалах "Эпидемия" и "Шифр" и других проектах.

Фото: Киностудия КИТ 2019/РИА Новости