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6 и 19 октября самарцев приглашают на игры 1/2 финала официальной лиги МС КВН «Самара»

4 октября 2023 14:33
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6 и 19 октября самарцев приглашают на игры 1/2 финала официальной лиги МС КВН «Самара»

На сегодняшний день КВНом охвачен каждый уголок нашей области. В КВН играют самые маленькие жители губернии, которых объединила «Система Юниор лиг КВН Самарской области». Их родители стали участвовать в «Лиге Трудовой молодежи Самарской области». И всегда в авангарде идут самые активные, молодые и находчивые – студенты, которые играют в молодежной лиге «Тольятти», лиге профессиональных образовательных организаций «Молодой специалист» и в Официальной лиге Международного союза КВН «САМАРА».

Официальная лига Международного союза КВН «САМАРА» совместно с телевизионным творческим объединением «АМИК», при поддержке Правительства Самарской области и Администрации г.о. Самара представляет:

ИГРЫ 1/2 ФИНАЛА ОФИЦИАЛЬНОЙ ЛИГИ МС КВН «САМАРА»
Дата: 6 и 19 октября 2023 г.
Начало: 19-00
Место проведения: КРЦ «ЗВЕЗДА», г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 Г.

Играют команды:
6 октября
«Волжский проспект» Сборная управления федеральной службы исполнения наказаний и Самарского юридического института ФСИН России
«Странные люди» Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева
«Площадь Мира» МБУК «Городской Дом культуры» г.о. Кинель
«Ниче такие» г.о. Самара
«Профком» Самарский государственный технический университет

19 октября
«Сборная Самарского Политеха» Самарский государственный технический университет
«Волга» Самарский государственный социально-педагогический университет
«Вариант дракона» г.о. Самара
«На Крыло» Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил
Военно-воздушной Академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина, г.Сызрань
«IТигры» Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

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