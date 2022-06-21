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49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет с 30 июня по 3 июля

21 июня 2022 15:13
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На традиционном месте — фестивальной поляне на Мастрюковских озерах в Самарской области.

49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в традиционные сроки с
30 июня по 3 июля 2022 года на традиционном месте — фестивальной поляне на Мастрюковских озерах в
Самарской области.

49 Грушинский фестиваль пройдет в рамках Марафона авторской песни России 2021-2022 при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО «Информационный музыкальный центр».

Неизменно Художественным руководителем фестиваля станет Народный артист России Олег Митяев. В фестивале также примут участие Тимур Шаов, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик, Роман Ланкин и Сергей Шитов, Вадим Егоров, Елена Фролова, участники Грушинского трио Анатолий Головин и Ольга Ермолаева, квартет «Необарды» (Павел Пиковский, Василий Уриевский, Павел Фахртдинов, Ромарио), Ирина Сурина, Тимур Ведерников, Вячеслав Ковалев, Наталья Кучер, Андрей и Ирина Колесниковы, группа «Ирония судьбы», Ольга Чикина, Иван Ялынский, Алексей Зыков, Марина Дмитриева, Никита Дорофеев, дуэт «Санки», Екатерина Котёночкина, Веста Солянина, дуэт «Мезозой», Вячеслав Моногаев, Борис Щеглов и многие другие.

Помимо традиционных концертных площадок участникам 49 Грушинского фестиваля будут представлены новые песенные и образовательные проекты. Сцена «Многолосье», которая соберет Лауреатов и Дипломантов Грушинского фестиваля, а также Костровая песенная площадка, где пройдут концерты именитых исполнителей авторской песни у костра. Подробная программа фестиваля будет опубликована на официальном сайте www.grushinfestival.ru.

Большой Конкурс авторской песни традиционно пройдет в 3 тура. Впервые конкурсанты смогут пройти 1 тур прослушивания онлайн с последующим участием во 2 и 3 туре на Поляне. Лауреаты Конкурса примут участие в главном гала-концерте на Гитаре в ночь с 2 на 3 июля 2022 г.

Участников фестиваля ждут мастер-классы, детские песенные и образовательные проекты, спортивные соревнования. Проект «Рука в руке», который соберёт на одной сцене талантливых детей и мэтров жанра, а зрители услышат их совместные номера. Фестиваль туристких фильмов, встречи с путешественниками и туристами, флешмобы и акции. Продолжается прием предварительных заявок на Фестивальную выставку и «Грушинский Арбат» в рамках 49 Грушинского фестиваля.

Планируется проведение прямых трансляций с фестивальной поляны, что позволит расширить географию участников.

Для гостей фестиваля будет работать фуд-корт и ярмарка, скважины с питьевой водой, для автотранспорта будет организована парковка. С 30 июня по 3 июля будут организованы дополнительные электрички из Самары до Платформы им. В. Грушина. Кроме этого, 30 июня в 12:00 на первой платформе ж/д вокзала Самара запустят тематический электропоезд «Грушинский экспресс» по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Жигулевское Море. В первый рейс участники и гости фестиваля отправятся в компании почетных гостей праздника – начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева, руководителей Правительства Самарской области, любимых исполнителей авторской песни и президента Грушинского фестиваля Бориса Кейльмана.

 

Фото:   минкульт СО

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