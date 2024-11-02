3-4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств»

В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет».
По всей стране зрители посетят сотни тематических мероприятий. С каждым годом «Ночь искусств» укрепляет свою позицию как важное событие в культурной жизни страны, соединяя традиции прошлого с современными реалиями.
Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн - и онлайн-формате.
А пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хештегами #ночьискусств и #ночьискусств2024.
Делимся интересной информацией, куда можно сходить и что посмотреть в эти дни: