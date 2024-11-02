3-4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств»

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В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет».



По всей стране зрители посетят сотни тематических мероприятий. С каждым годом «Ночь искусств» укрепляет свою позицию как важное событие в культурной жизни страны, соединяя традиции прошлого с современными реалиями.



Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн - и онлайн-формате.



А пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хештегами #ночьискусств и #ночьискусств2024.



Делимся интересной информацией, куда можно сходить и что посмотреть в эти дни:



