26 апреля в СОУНБ состоится «Библионочь»

26 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится «Библионочь» – ежегодная просветительская акция, объединяющая библиотеки, литературные музеи и арт-пространства по всей стране. Гости областной библиотеки смогут посетить творческие встречи, мастер-классы, экскурсии, выставки и другие интересные мероприятия.
Напомним, что 2025 год в России отмечен не только празднованием 80-летия Победы, но также объявлен по инициативе Президента Годом защитника Отечества. Стремясь прославить имена героев нашей страны, авторы концепции «Библионочи–2025» выбрали соответствующий девиз: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Самарская областная научная библиотека, в свою очередь, в этот раз станет не только пространством для творческих открытий, но также и местом, где каждый сможет поделиться личной историей о своём герое прошлого и настоящего, создавая живую ленту памяти.
«Библионочь» в СОУНБ будет продолжаться с 15:00 до 22:00. Программа мероприятия обширна и включает в себя самые разнообразные активности как для взрослых, так и для детей. Так, самарцев ожидают встречи с писателями Владимиром Плотниковым, Сергеем Чекуновым, Алёной Даль и журналистом Татьяной Потоцкой, которые расскажут о своём творчестве. На протяжении вечера посетители библиотеки смогут попасть на экскурсии по нескольким выставкам, посвящённым истории Великой Отечественной войны: «Переплетение судеб: инженер С.И. Печенин и запасная столица», «За страну советскую бей зверьё немецкое!», «Оружие Победы», «Без срока давности» и т.д. Юным читателям и их родителям будет интересно поучаствовать в мастер-классах «Журавлик Победы», «Фронтовой блокнот героя», «Солдатская кухня: рецепты выживания, проверенные временем».
На этом список активностей «Библионочи», конечно, не заканчивается: жители города также смогут ответить на вопросы исторической викторины, посетить концерт с участием солистов студии вокала «Лира», увидеть спектакли актёров самарского театра «Город» и театральной студии «Филиппок» (Курск). С полной программой «Библионочи» можно ознакомиться по ссылке.
26 апреля с 15:00 по 22:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.
Вход свободный!
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