15 июня в театре «СамАрт» состоится юбилейный вечер

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15 июня в театре «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109, вход с ул. Бр. Коростелевых) состоится юбилейный вечер, посвященный 90-летию Самарского ТЮЗа, и премьера спектакля «Карнавальная ночь в СамАрте» (16+).

Одному из старейших ТЮЗов России – Самарскому театру юного зрителя «СамАрт» исполнилось 90. Юбилей СамАрт отмечает в Новом здании, которое торжественно открыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в 2019 году.

В свой юбилейный вечер артисты приглашают зрителей в варьете, где разыгрывается сюжет театральной Карнавальной ночи. Труффальдино, Бригелла и Панталоне представят комедию масок, или комедию дель арте.

Самарскому театру юного зрителя «СамАрт» исполнилось 90 лет в декабре 2020 года, но из-за пандемии коллектив перенес празднование юбилея. СамАрт принимает поздравления на протяжении всего юбилейного театрального сезона.