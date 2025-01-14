Жителю Новокуйбышевска вынесен приговор за мошенничество и кражу сотовых телефонов

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Сотрудники отдела МВД России по г. Новокуйбышевску установили, что в ноябре прошлого года злоумышленник обманным путем завладел имуществом водителя такси. Преступник попросил водителя предоставить телефон для звонка, мотивируя это тем, что его аппарат разрядился. Выходя из машины с чужим смартфоном, чтобы усыпить бдительность, мошенник оставил в салоне свой “сломанный” сотовый телефон. Когда пассажир не вернулся в течение длительного времени, водитель внимательно рассмотрел «залог», увидел, что он разбит и обратился за помощью в полицию.

В эти же сутки злоумышленник похитил сотовый телефон своей знакомой, когда один находился в комнате ее квартиры. Ущерб потерпевшая оценила в пять тысяч рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска по имеющимся данным оперативно разыскали, задержали и доставили местного жителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил полицейским, что реализовав похищенное в течение суток имущество, потратил вырученные деньги на собственные нужды.

В январе текущего года уголовные дела расследованы и направлены в суд для принятия решения по существу. Подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся. В ходе предварительного следствия злоумышленник возместил причиненный ущерб пострадавшим.

Доказательства, собранные сотрудниками полиции, суд признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор вступил в законную силу.