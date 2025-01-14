Я нашел ошибку
Главные новости:
Из Самары планируют пустить скоростную «Ласточку» до Уфы
Из Самары планируют пустить скоростную «Ласточку» до Уфы
В Самарской области началась подготовка к крещенским купаниям
В Самарской области началась подготовка к крещенским купаниям
В России возник рациональный спрос на высшее образование
В России возник рациональный спрос на высшее образование
В СамГМУ разработали ПО для планирования и проведения операций с использованием VR-технологий
В СамГМУ разработали ПО для планирования и проведения операций с использованием VR-технологий
В Волжском районе в ДТП пострадали четверо
В Волжском районе в ДТП пострадали четверо
В 2024 году число поездок по платным дорогам выросло в 3 раза
В 2024 году число поездок по платным дорогам выросло в 3 раза
23% мужчин из Самары уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши
23% мужчин из Самары уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши
В Самаре отметят 205-летие Григория Сергеевича Аксакова
В Самаре отметят 205-летие Григория Сергеевича Аксакова
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.71
0.8
EUR 104.86
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Самарцев приглашают в кирху на органный концерт «Из глубины веков»
Выставка самарских керамистов "На берегу" откроется в галерее "Виктория"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жителю Новокуйбышевска вынесен приговор за мошенничество и кражу сотовых телефонов

14 января 2025 12:09
76
Жителю Новокуйбышевска вынесен приговор за мошенничество и кражу сотовых телефонов

Сотрудники отдела МВД России по г. Новокуйбышевску установили, что в ноябре прошлого года злоумышленник обманным путем завладел имуществом водителя такси. Преступник попросил водителя предоставить телефон для звонка, мотивируя это тем, что его аппарат разрядился. Выходя из машины с чужим смартфоном, чтобы усыпить бдительность, мошенник оставил в салоне свой “сломанный” сотовый телефон. Когда пассажир не вернулся в течение длительного времени, водитель внимательно рассмотрел «залог», увидел, что он разбит и обратился за помощью в полицию.

 В эти же сутки злоумышленник похитил сотовый телефон своей знакомой, когда один находился в комнате ее квартиры. Ущерб потерпевшая оценила в пять тысяч рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска по имеющимся данным оперативно разыскали, задержали и доставили местного жителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил полицейским, что реализовав похищенное в течение суток имущество, потратил вырученные деньги на собственные нужды.

В январе текущего года уголовные дела расследованы и направлены в суд для принятия решения по существу. Подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся. В ходе предварительного следствия злоумышленник возместил причиненный ущерб пострадавшим.

Доказательства, собранные сотрудниками полиции, суд признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Катки Самары восстанавливают после дождей
14 января 2025  11:34
Катки Самары восстанавливают после дождей
117
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
14 января 2025  11:05
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
129
Подарки для новорожденных получили более 45,5 тысяч жителей Самарской области
14 января 2025  10:59
Подарки для новорожденных получили более 45,5 тысяч жителей Самарской области
138
Такое решение принято губернатором Вячеславом Федорищевым для повышения эффективности рассмотрения обращений граждан.
13 января 2025  22:10
В показатели эффективности работы региональных и муниципальных органов власти включат качество ответов в соцсетях
349
По поручению Вячеслава Федорищева главы муниципальных образований должны организовать работу по информированию обо всех мерах поддержки военнослужащих — принятых как решениями Президента и Правительства России, так и на уровне региона.
13 января 2025  21:49
Вячеслав Федорищев - главам муниципалитетов: «Работа с участниками СВО и их семьями - приоритет №1 и личная ответственность руководителей»
757
Весь список