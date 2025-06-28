Жителя Клявлино угрожал убить сына сожительницы

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В июне текущего года в дежурную часть Межмуниципального Отдела МВД России «Клявлинский» за помощью обратился местный житель 2006 года рождения, который сообщил о том, что сожитель его матери угрожал ему убийством.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, убедились, что в настоящее время, жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает, опросили его и соседей осмотрели квартиру, собрали характеризующий материал.

Со слов участников происшествия полицейские восстановили картину произошедшего: во второй половине дня мужчина 1989 года рождения распивал спиртные напитки дома у своей сожительницы, в котором находился ее сын. На бытовой почве между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина взял топор и замахнувшись на молодого человека, пригрозил физической расправой. Молодой человек воспринял угрозу, как реально опасную для жизни и здоровья. Когда сожитель успокоился, он смог выйти из дома и обратиться в полицию.

Изучив материалы, собранные участковым уполномоченным полиции, отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством».



Полицейские призывают: не относитесь к угрозам жизни и здоровья легкомысленно – оцените характер, мотивы и срочно примите меры для обеспечения своей безопасности. В первую очередь сделайте всё, чтобы оказаться в безопасном месте. Сразу обратитесь в полицию за помощью. Если у вас имеются доказательства факта угроз, приложите их к своему заявлению.

