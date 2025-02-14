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Жительница Жигулевска украла у соседа печь

14 февраля 2025 12:28
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Жительница Жигулевска украла у соседа печь

Судебные приставы г. Жигулевска взыскали уголовный штраф с местной жительницы за кражу банной печи, принадлежащей соседу.

Воспользовавшись отсутствием соседа, женщина пролезла под ограждением и проникла на чужую территорию. Злоумышленница похитила банную печь, на которую она уже давно «положила глаз». Чужое имущество женщина спрятала у себя на участке, за дачным домом.

В ходе расследования было установлено, что кражу совершила соседка. Суд  признал ее виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде уголовного штрафа в 8 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов г. Жигулевска возбудили исполнительное производство. Судебный пристав ограничил должницу в праве выезда за пределы страны и уведомил, что в случае неуплаты уголовного штрафа в суд будет направлено представление о замене штрафа на иной вид наказания.

Не желая замены наказания на более строгое, женщина оплатила уголовный штраф в полном объеме.

Теги: Судебные приставы

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