Жительница Жигулевска отобрала чужой телефон за нанесенную обиду

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В ноябре 2023 года в ОМВД России по г. Жигулёвску обратилась местная жительница 1981 года рождения, которая сообщила, что несколько минут назад в квартире своего сожителя, расположенной на улице Гидростроителей, малоизвестная ей женщина ударила ее, выхватила из рук сотовый телефон и скрылась.

Оперуполномоченные установили места возможного нахождения 42-летней неоднократно судимой местной жительницы, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе злоумышленница вину в содеянном признала и пояснила, что телефон забрала в качестве компенсации нанесённого морального вреда.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Похищенное имущество возвращено законной владелице.