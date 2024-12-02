Жительница Отрадного вовлекла несовершеннолетнего сына в употребление наркотиков

149

Судом установлено, что в январе 2023 года женщина вместе со своим 16-летним сыном пришли к знакомому, чтобы помочь купить продукты питания. Получив банковскую карту, гражданка при помощи своего сына, не знавшего о преступных намерениях матери, купила в магазине «Пятерочка» товары для себя на сумму 36 тыс. рублей и сняла через банкомат 90 тыс. рублей.

Она же организовала в квартире притон, где в период с декабря 2022 года до февраля 2023 года со своими знакомыми употребляла наркотические средства. Тогда же она склонила своего сына к потреблению наркотиков путем вдыхания паров запрещенного вещества.

Из квартиры, в которой проживала, женщина похитила принадлежащие матери бытовую технику и предметы мебели общей стоимостью 33 тыс. рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.