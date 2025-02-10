Жительница Кировской области пыталась продать героин в Отрадном

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В декабре прошлого года оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Отрадному во время оперативно-разыскных мероприятий в промышленной зоне возле лесного массива заметили женщину, которая быстрым шагом передвигалась вдоль леса, нервно оглядываясь и вызывая подозрение внешним видом.

Полицейские представились и попросили женщину предъявить документы. Во время административной процедуры оперуполномоченные выявили у Жительницы Кировской области явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что женщина ответила категорическим отказом.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в одежде и арендуемой женщиной квартире полицейские обнаружили и изъяли свыше 750 свертков с порошкообразным веществом.

Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что вещество в изъятых свёртках является наркотическим средством – героин, общей массой около 1200 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Допрошенная в качестве подозреваемой в приготовлении к преступлению, предусмотренному ч.5 ст.228.1 УК РФ, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за растрату 33-летняя задержанная пояснила, что решила подработать. В Интернете узнала о работе курьером и связалась с оператором. Работодатель пообещал высокий заработок и уточнил, что ее обязанность – забирать в тайниках наркотическое средство, перевозить, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки. Подозреваемая подтвердила следователям, что знала о незаконности данного способа заработка, однако согласилась на предложенные условия. Женщина успела забрать из тайника и расфасовать только одну закладку, после чего ее задержали сотрудники полиции. Расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также происхождение и канал поставки изъятых веществ.