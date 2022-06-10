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Житель Жигулевска сходил в бар и лишился сумки с деньгами

10 июня 2022 09:47
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Житель Жигулевска сходил в бар и лишился сумки с деньгами

В вечернее время суток в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску обратился местный житель 1972 года рождения. Мужчина сообщил, что около получаса назад возле одного из баров города у него похитили сумку, в которой были 43000 рублей.

Спустя час на одной из улиц города сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские задержали его и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса безработный, ранее не судимый местный житель 1993 года рождения не стал отрицать своей причастности к краже сумки с деньгами. Задержанный пояснил, что около пивного бара у него произошел конфликт с потерпевшим, в ходе которого тот уронил сумку на землю. Молодой человек, убедившись, что оппонент отвлекся, взял сумку и ушел. Затем он забрал деньги, а сумку выбросил недалеко от места преступления под припаркованную машину. Большую часть денежных средств мужчина потратил на личные нужды, другая часть денег в размере 9450 рублей была изъята сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый возместил материальный ущерб в полном объеме.

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