Житель Самарской области "заминировал" учебное учреждение, чтобы посмотреть на работу оперативников

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Как стало известно, 20 февраля текущего года в дневное время неизвестный по телефону экстренной службы сообщил о готовящемся террористическом акте в одном из государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Кинельского района Самарской области.

Прибывшие сотрудники установили, что в здании, в связи с каникулами, отсутствуют учащиеся и персонал. Стражи порядка провели осмотр помещения образовательного учреждения и прилегающей территории. В ходе проверочных мероприятий предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было.

Было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела полицейские установили номер телефона, с которого звонил анонимный «шутник», личность злоумышленника и места его возможного нахождения. Местный житель 1985 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил, что хотел посмотреть на оперативное реагирование правоохранительных органов. Мужчина понимал, что нарушает закон, но под влиянием спиртного все же решил «пошутить».

Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает облМВД.