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Житель Новокуйбышевска одолжил телефон пьяному другу, а зря

18 января 2025 13:38
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Житель Новокуйбышевска одолжил телефон пьяному другу, а зря

В июне прошлого года в полицию за помощью обратился житель Новокуйбышевска, который пояснил, что в ночное время находился возле подъезда своего дома, когда к нему обратился знакомый с просьбой воспользоваться телефоном для срочного звонка.

Поскольку «друг» находился в состоянии алкогольного опьянения, заявитель решил, что ему действительно нужна помощь, и не смог отказать в просьбе. Передав телефон, мужчина отошел на небольшое расстояние, чтобы не мешать разговору. Однако, спустя короткое время, он заметил, что знакомый скрылся вместе с телефоном. Самостоятельные попытки вернуть имущество не увенчались успехом, и мужчина обратился в полицию за помощью.

Виновнику, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде исправительных работ на срок восемь месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства ежемесячно. Кроме того, суд обязал возместить материальный ущерб, нанесенный потерпевшему в размере 12,5 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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