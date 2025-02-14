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Житель Кинеля заплатит 1 млн рублей за вырубку деревьев

14 февраля 2025 13:45
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Житель Кинеля заплатит 1 млн рублей за вырубку деревьев

Кинельской межрайонной прокуратурой поддержано обвинение в суде по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Судом установлено, что в августе 2023 года на территории Кинельского лесничества с помощью бензопилы мужчина спилил два дерева – дуб и осину, причинив ущерб государству на общую сумму свыше 453 тыс. рублей.

Суд с учетом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Также удовлетворен гражданский иск министерства природных ресурсов и экологии Самарской области о взыскании суммы причиненного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

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