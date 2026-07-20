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Житель Камышлинского района был в гостях и украл сотовый

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Житель Камышлинского района был в гостях и украл сотовый

В апреле текущего года в дежурную часть отделения полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский» обратилась за помощью 44-летняя местная жительница. Она сообщила о пропаже сотового телефона из собственной квартиры.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили заявительницу. Женщина пояснила, что накануне пропажи мобильного устройства у неё в гостях находился приятель. Причиненный материальный ущерб потерпевшая оценила в размере около 8 000 рублей. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили местонахождение подозреваемого, задержали и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 27-летний безработный мужчина, ранее судимый за кражи, признал свою вину. Он пояснил полицейским, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, тайно совершил хищение сотового телефона, находившегося на столе в квартире его знакомой.

Следственным отделением МО МВД России «Клявлинский» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенный телефон изъят и возвращен законной владелице.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением  направлено в Клявлинский районный суд для рассмотрения по существу.

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