Жительница Волжского района украла у подруги 600 тысяч рублей

В конце прошлого года в Отдел МВД России по Волжскому району за помощью обратилась местная жительница и сообщила, что из её дома, расположенного в посёлке Самарский, неизвестный совершил кражу денежных средств. Сумма причиненного ущерба составила 600 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Женщина пояснила, что накануне вечером пригласила к себе гостей. В ходе распития спиртных напитков одному из присутствующих понадобились деньги, тогда хозяйка принесла из спальни деревянную шкатулку, в которой находились сбережения, после чего оставила её на подоконнике. Спустя время женщина обнаружила пропажу денежных средств.

Полицейские установили и опросили свидетелей, эксперты-криминалисты изъяли следы пальцев рук на месте преступления. В ходе предварительного следствия, на основании проведенной работы сотрудниками органов внутренних дел, установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 44- летняя подруга потерпевшей. Женщину задержали и доставили в отдел полиции. По её словам, находясь в гостях, она обратила внимание, как подруга принесла шкатулку с деньгами. Испытывая финансовые трудности, злоумышленница взяла чужие деньги и спрятала их в карман брюк, планируя потратить на личные нужды. Похищенные денежные средства изъяты сотрудниками полиции и возвращены потерпевшей.

Следственным отделом ОМВД России по Волжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы по п «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере) расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора. Женщине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.