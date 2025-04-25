Закладчица из Сызрани перевозила наркотики в игрушке

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Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ на Ульяновском шоссе задержали автомобиль Volkswagen, в котором находилась ранее судимая за кражу 39-летняя жительница Сызрани. Во время общения с пассажиром полицейские обратили внимание на поведение женщины: она заметно нервничала и постоянно смотрела на мягкую игрушку, которую держала в руках.

При личном досмотре и обследовании транспортного средства в присутствии понятых полицейские изъяли игрушку, внутри которой прощупывался твердый предмет. Вскрыв ее, оперуполномоченные обнаружили внутри обмотанный изолентой пакет, в котором находилось 50 свертков с порошкообразным веществом.

При исследовании экспертами экспертно-криминалистического отдела МУ МВД России «Сызранское» установлено, что изъятое в своем составе содержит синтетический наркотик эфедрон, общей массой более 62 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Следствием установлено, что расфасованное на малые дозы наркотическое средство женщина приобрела через сеть Интернет, планируя сбыть его с помощью тайников-закладок, организованных на территории Самарской области. Осуществить задуманное злоумышленница не смогла, так как ее оперативно задержали сотрудники полиции.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

Полицейские устанавливают каналы поставки запрещенного вещества на территорию региона и проверяют подозреваемую на причастность к аналогичным преступлениям.