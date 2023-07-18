Выдавив окно квартиры, вор демонтировал газовый котел и продал на рынке в Самаре

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В дежурную часть отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району с заявлением о краже обратился местный житель 1969 г.р. и сообщил о том, что из его квартиры в селе Тимашево, похищен газовый котел. Заявитель оценил причиненный материальный ущерб на сумму в 50 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия, изъяли отпечаток следа обуви, провели поквартирный обход дома и выяснили, что злоумышленником может являться житель села Тимашево 1990 года рождения, раннее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Оперативники установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса злоумышленник признал свою вину в совершении противоправного деяния. Он рассказал полицейским, что знал квартиру в которой отсутствуют хозяева и решил совершить кражу газового котла. Выдавив окно одной из квартир, расположенной на первом этаже он проник в помещение, демонтировал газовый котел и отнес его домой. На следующий день он отвез его в г. Самара и продал на рынке неизвестному ему лицу за 15 000 рублей, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.