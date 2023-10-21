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В Жигулевске вор спилил замок, проник в гараж и украл электроинструменты и разобранный автомобиль

21 октября 2023 12:17
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В Жигулевске вор спилил замок, проник в гараж и украл электроинструменты и разобранный автомобиль

В августе текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от местной жительницы 1994 года рождения, которая сообщила, что из ее гаража, который находится на ул. Северо-Восточной похищены электроинструменты и автомобиль ВАЗ-21213 2006 года выпуска, находящийся на момент кражи в нерабочем и частично разобранном состоянии. Ущерб заявительница оценила в 94 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, изъяли документы на автомобиль, подробно опросили заявительницу. Женщина пояснила, что автомобилем, находившемся в гараже, занимался муж, который находится в командировке.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что к преступлению может быть причастен ранее судимый местный житель 1998 года рождения. Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый дал признательные показания в совершении преступления и пояснил, что знал хозяина гаража и располагал информацией о его отсутствии в городе. В гараж он проник, спилив замок, а автомобиль без ключей и документов продал незнакомцу за 20 тысяч рублей. Электроинструменты также реализовал на территории города, а деньги потратил на собственные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по г.Жигулевску в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Полицейские предпринимают меры к возврату имущества владелице.

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