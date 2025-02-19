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В Жигулевске работник украл почти 400 тысяч у работодателя

19 февраля 2025 09:35
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В Жигулевске работник украл почти 400 тысяч у работодателя

Вор считал, что его не найдут, если он будет тратить чужие деньги в другом городе.

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулевску за помощью обратился местный житель 1986 года рождения. Директор строительной компании сообщил о хищении порядка 400 тысяч рублей с его банковской карты.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу полицейские подробно опросили потерпевшего и установили, что месяц назад он передал карту и ПИН-код своему подчиненному для покупки необходимого для работы оборудования. Некоторое время спустя работник уволился, а на телефон заявителя стали приходить уведомления о выдаче денежных средств с той самой карты, которую не вернул бывший работник.

Оперуполномоченные уголовного розыска изучили выписку по счету потерпевшего, выяснили, что выдача денег происходила за пределами Самарской области. Во время проверки по информационным базам сотрудники полиции установили, что ранее судимый за преступления имущественного характера подозреваемый житель Барнаула 1982 года рождения может находиться в Екатеринбурге, устроили засадные мероприятия в местах возможного нахождения мужчины и задержали его.  

В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что, при увольнении, умышленно не отдал работодателю банковскую карту, решив, что сможет тратить чужие деньги в другом городе и его не найдут.  

Следственным отделом ОМВД России по городу Жигулевску в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), возбуждено уголовное дело.

По ходатайству органа предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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