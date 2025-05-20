В Жигулевске мужчина украл из аптеки прибор стоимостью 13 тысяч рублей

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В мае текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулевску обратился за помощью работник одной из местных аптек. Фармацевт сообщил, что неизвестный мужчина похитил с прилавка медицинское устройство стоимостью более 13 000 рублей.



Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили работников, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в аптеке, на которых запечатлены действия злоумышленника. Используя скриншот видеозаписи, сотрудники полиции составили ориентировку и направили ее наружным службам полиции, Росгвардии и в организации правоохранительной направленности.



Спустя несколько часов разыскиваемый был задержан сотрудниками Росгвардии на одной из улиц города и передан полицейским, которые доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В ходе опроса неоднократно судимый за совершение преступлений имущественного характера местный житель 1978 года рождения сознался в содеянном и пояснил, что хотел продать украденное, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулёвску в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Медицинское устройство возвращено законному владельцу.

