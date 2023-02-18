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В Жигулевске из-за нарушения ПДД задержали тольяттинца с наркотиком

18 февраля 2023 10:58
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В Жигулевске из-за нарушения ПДД задержали тольяттинца с наркотиком

В феврале текущего года в ночное время суток на улице Приволжской инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Жигулевску остановили мужчину, который переходил улицу в неположенном месте.

Во время беседы 22-летний безработный житель города Тольятти заметно нервничал и полицейские приняли решение доставить гражданина в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых у задержанного полицейские обнаружили и изъяли сотовый телефон, в котором содержалась информация с координатами тайника-закладки. В результате обследования участка местности сотрудники полиции обнаружили фрагмент термоусадочной трубки, в которой находилось вещество белого цвета.  Изъятое направили на исследование в ЭКО У МВД России по г. Тольятти. Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством N-метилэфедрон, общей массой 0, 490 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса подозреваемый вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что приобрел запрещённое вещество для дальнейшего сбыта путём тайника-закладки на территории Жигулёвска.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают, что обо всех ставших известными вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Теги: Стоп Наркотик

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