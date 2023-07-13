В Тольятти вынесен приговор двум наркокурьерам, за поставки и сбыт крупных партий наркотиков

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Как рассказали в УФСБ СО, судом вынесен приговор двум наркокурьерам, за поставки и сбыт оптовым клиентам особо крупных партий наркотических средств.

Активными членами преступной группы являлись граждане РФ Пак Тимур (2000 г.р), и Турчина Анна (2002 г.р) Молодые люди регулярно осуществляли транспортировку в Самарскую область крупных и особо крупных партий синтетических наркотических средств, которые впоследствии сбывали оптовым клиентам.

В августе 2022 года на стационарном посту ДПС в Ставропольском районе Пак и Турчина, следовавшие на личном автомобиле в направлении Самары, были задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

При обследовании их автомобиля обнаружено и изъято более килограмма мефедрона и метадона. Кроме того, в тот же день злоумышленники в Тольятти сделали закладки мефедрона массой более 0,8 кг.

Приговором Ставропольского районного суда Пак и Турчина лишаются свободы: Пак – на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Турчина – 12 лет проведет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Самарской области