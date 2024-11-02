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В Тольятти задержан участник мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

2 ноября 2024 11:22
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В Тольятти задержан участник мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

В конце октября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Центрального району за помощью обратилась 78-летняя местная жительница.

Сотрудники полиции выяснили, что пенсионерка находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сестра  стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания, как убеждал женщину незнакомец, необходимо передать доверенному лицу денежные средства. Женщина растерялась и положила трубку, после чего ей стали поступать звонки от неизвестных лиц на стационарный и сотовый телефон. Собеседники общались с пенсионеркой непрерывно, не давая связаться с родственниками и проверить информацию, пока к ней на такси не приехал молодой человек. Пенсионерка, следуя инструкциям, передала курьеру свыше 300 тысяч рублей. Когда злоумышленник  уехал,  а его сообщники перестали звонить, женщина связалась с  сестрой и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска составили фоторобот курьера и ориентировали на розыск все наружные службы, направили запросы и получили ответы из различных организаций.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий появилась информация, что к хищению денежных средств причастен 19-летний местный житель.  Полицейские задержали злоумышленника  и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  

Задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился в социальной сети. Денежные средства пенсионерки он перевел на различные расчетные счета.  

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального  района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается. Полицейские проверяют местного жителя  на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Теги: Мошенники

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