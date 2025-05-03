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В Тольятти задержали подозреваемого в краже дорогостоящего смартфона в такси
В Тольятти задержали подозреваемого в краже дорогостоящего смартфона в такси
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В Тольятти задержали подозреваемого в краже дорогостоящего смартфона в такси

3 мая 2025 12:01
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В Тольятти задержали подозреваемого в краже дорогостоящего смартфона в такси

В апреле текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Тольятти с заявлением о пропаже смартфона обратилась местная жительница 1994 года рождения.

Заявительница пояснила полицейским, что обнаружила пропажу гаджета стоимостью свыше 110 тысяч рублей, когда вернулась домой, и уточнила, что в последний раз пользовалась устройством до поездки в такси.

Сотрудники полиции установили таксомоторную компанию, услугами которой воспользовалась женщина, опросили водителя и других работников. Оперуполномоченные уголовного розыска, предположив, что злоумышленник может попытаться продать дорогостоящий телефон, отработали ломбарды и комиссионные магазины.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация, что схожий по описанию с пропавшим смартфон реализован через один из комиссионных магазинов города. Оперативники прибыли по указанному адресу, опросили работника, изъяли необходимую документацию и выяснили, что к хищению может быть причастен ранее не судимый безработный местный житель 1989 года рождения.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил полицейским, что увидел смартфон, лежащий на сиденье, когда сел в такси. Решив, что это легкий заработок, он решил забрать телефон, после чего сдал похищенное, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, Управления МВД России по городу Тольятти в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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