в Тольятти поймали любителя „бесплатной“ одежды

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме предложили "сбор совести" на алкоголь и табак
В Госдуме предложили "сбор совести" на алкоголь и табак
обучение стало самым популярным бонусом в вакансиях
Обучение стало самым популярным бонусом в вакансиях
Тольяттинка, занимаясь переустройством своей квартиры, нарушила систему отопления
Тольяттинка, занимаясь переустройством своей квартиры, нарушила систему отопления
Школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»
Школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»
Самарцы оценили свои профессиональные навыки и поделились планами по карьерному развитию на 2026 год
Самарцы оценили свои профессиональные навыки и поделились планами по карьерному развитию на 2026 год
в Музее-галерее «Заварка» состоится чайная церемония «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий»
В Музее-галерее «Заварка» состоится чайная церемония «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий»
Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища
Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища
МВД России рассказало, как удалить информацию о себе в интернете, чтобы ей не воспользовались мошенники
МВД России рассказало, как удалить информацию о себе в интернете, чтобы ей не воспользовались мошенники
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0
EUR 94.42
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти поймали любителя „бесплатной“ одежды

18 ноября 2025 09:12
112
в Тольятти поймали любителя „бесплатной“ одежды

В октябре текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась управляющая одного из магазинов, реализующих одежду в торговом центре, которая сообщила, что при инвентаризации выявлен факт пропажи товара. Стоимость ущерба, согласно представленной документации, составила свыше 5 тысяч рублей..

На видеозаписи сотрудники уголовного розыска узнали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 32-летнего жителя одного из домов, расположенных на соседней с местом происшествия улице. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, полицейские задержали и доставили мужчину в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что похищенную куртку продал случайному прохожему, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Полицейские обращают внимание предпринимателей: оснащение магазинов видеонаблюдением, радиочастотными антикражными системами и турникетами с детекторами заметно уменьшает шансы злоумышленников на хищение, а значит и на причинение ущерба.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
127
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
329
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
304
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1629
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1601
Весь список