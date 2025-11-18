в Тольятти поймали любителя „бесплатной“ одежды

112

В октябре текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась управляющая одного из магазинов, реализующих одежду в торговом центре, которая сообщила, что при инвентаризации выявлен факт пропажи товара. Стоимость ущерба, согласно представленной документации, составила свыше 5 тысяч рублей..

На видеозаписи сотрудники уголовного розыска узнали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 32-летнего жителя одного из домов, расположенных на соседней с местом происшествия улице. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, полицейские задержали и доставили мужчину в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что похищенную куртку продал случайному прохожему, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Полицейские обращают внимание предпринимателей: оснащение магазинов видеонаблюдением, радиочастотными антикражными системами и турникетами с детекторами заметно уменьшает шансы злоумышленников на хищение, а значит и на причинение ущерба.