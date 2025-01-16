В Тольятти осужден организатор финансовой пирамиды, похитивший у жителей региона более 100 млн рублей

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Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, в особо крупном размере).

Суд установил, что в период с 2019 по 2020 гг. руководитель кредитного потребительского кооператива «Доходный Дом» реализовывал схему хищения средств граждан. В офисах организации в Самаре, Тольятти, Жигулевске и Сызрани был организован прием средств от пайщиков кооператива по договорам инвестиционного займа с обещанием выплаты от 14,9 % годовых за их использование. Фактически же компания функционировала по принципу финансовой пирамиды, не осуществляя какой-либо инвестиционной деятельности и выплачивая первым вкладчикам доходы за счет поступления средств от новых пайщиков.

В результате председатель правления кооператива похитил у 500 граждан свыше 100 млн рублей.

Кроме того, за время своей деятельности он присвоил более 5 млн рублей, принадлежащих возглавляемой им организации, которые потратил на приобретение земельного участка площадью 43 га в Сызранском районе области.

В мае 2024 года в отношении предыдущего руководителя и основателя финансовой пирамиды вынесен обвинительный приговор.

Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С осужденного в пользу потерпевших судом взыскана сумма причиненного ущерба и сохранен ранее наложенный арест на транспортные средства и приобретенный на присвоенные деньги земельный участок.