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В Тольятти организатор наркопритона предстал перед судом

22 мая 2025 11:19
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В Тольятти организатор наркопритона предстал перед судом

В ходе предварительного следствия установлено, что тольяттинец предоставлял квартиру своим знакомым для употребления наркотических средств.

В феврале текущего года к оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступила информация о том, что ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков 39-летний мужчина предоставляет свою квартиру, расположенную  в многоквартирном доме на улице Механизаторов, наркозависимым для употребления ими запрещенных веществ.

С целью проверки данной информации полицейские провели мероприятия по указанному адресу и зафиксировали факты систематического предоставления однокомнатной квартиры для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В присутствии понятых оперативники провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли одноразовые шприцы, стеклянные колбы и другие предметы для приготовления и употребления наркотических средств.

Задержанный полностью признал вину в совершении противоправного деяния и активно способствовал расследованию преступления. Он сообщил, что в период с октября 2024 года по февраль 2025 года предоставлял помещение своим знакомым для употребления наркотических средств.

Местному жителю, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено условное наказание  в виде ограничения свободы на срок 1 год 3 месяца.  Кроме того, преступник обязан судом пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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