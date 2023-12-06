В Тольятти один брат убил другого

132

Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что житель города, находясь по месту своего проживания, кухонным ножом нанес своему брату два колото-резаных ранения в области грудной клетки, которые повлекли расстройство жизненно-важных функций организма человека, создали угрозу для жизни и стали причиной его смерти.

Судом при рассмотрении уголовного дела принято во внимание, что причиной нанесения телесных повреждений стал семейно-бытовой конфликт между родственниками, вызванный длительным аморальным поведением потерпевшего.

Судом Автозаводского района г. Тольятти, с учетом признания вины, подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.