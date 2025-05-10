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9 мая 2025 года в соцмедиа размещена информация о том, что в Тольятти несколько человек избили 13-летнего подростка. Сообщается, что потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. Происшествие зафиксировано на видео.

По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Александра Владимировича Воеводина возбуждено уголовное дело по публикации в сети Интернет по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

В настоящее время следователи СКР устанавливают участников и все обстоятельства произошедшего.