В Тольятти ищут двух магазинных воров

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В полицию с просьбой привлечь к ответственности мужчин, которые 7 января текущего года в вечерние время в одном из отделов торгового центра, расположенного на улице Революционной, похитили мужскую куртку, обратился житель Тольятти - представитель сетевого магазина.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Ориентировку с приметами злоумышленников и описанием похищенного оперуполномоченные уголовного розыска довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы первого подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см., волосы темного цвета.

Был одет: куртка, спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

Приметы второго подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, среднего телосложения.

Был одет: куртка светло-коричневого цвета с капюшоном с вставками черного цвета, шапка вязанная с эмблемой белого цвета, спортивные штаны черного цвета с полосами белого цвета, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27 или 102.