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В Тольятти ищут девочку-подростка

21 июля 2023 14:00
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В Тольятти ищут девочку-подростка

Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшей 16-летней Камилы, проживающей в г. Тольятти, которая 9 июля текущего года вышла из дома, расположенного на ул. Ворошилова, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Ориентировка с приметами девушки направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

Помощь в розыске девочки оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт»  и жители города.

Приметы разыскиваемой: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост 160 - 174 см,  волосы темно-русые, короткие до плеч.

Была одета: шорты джинсовые голубого цвета, топ белого цвета, кроссовки белого цвета. При себе имеет телефон и смарт-часы розового цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции  по Автозаводскому району 2 У МВД России по г. Тольятти по телефону: 8 8482-93-46-02, 93-46-47, 93-46-48, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

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