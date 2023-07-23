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В Сызрани женщина-бомж пробралась в чужой дом и похитила вещи

23 июля 2023 12:07
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В Сызрани женщина-бомж пробралась в чужой дом и похитила вещи

В дежурную часть отдела полиции Юго-Западного района   МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1985 года рождения с заявлением о краже имущества из частного дома. Материальный ущерб она оценила на сумму 15 000 рублей.

Женщина сообщила полицейским, что во время её отсутствия неизвестный зашел в дом через открытую калитку и похитил ноутбук, упаковку со стиральным порошком и одну пару мужской обуви.

Подозреваемую задержали с похищенным ноутбуком по пути в один из комиссионных магазинов, и доставили её в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Женщина без определенного места жительства 1961 года рождения признала свою вину полностью и сообщила сотрудником полиции, что, увидев открытую калитку дома, решила зайти и попросить у хозяев попить воды, а так как никого дома не оказалось, она похитила чужое имуществом, чтобы в дальнейшем перепродать его.

По данным полицейских подозреваемая ранее судима за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

 

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