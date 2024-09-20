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В Самарской области задержан подозреваемый в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

20 сентября 2024 09:40
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В Самарской области задержан подозреваемый в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

В начале сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти за помощью обратился 85-летний местный житель.

Пенсионер рассказал, что ему на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что его племянница стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и для того, чтобы помочь родственнице необходимо заплатить. Деньги надо передать курьеру. Пенсионер растерялся и положил трубку. После этого ему стали поступать звонки от неизвестных лиц на стационарный и сотовый телефон с требованиями передачи денег. Собеседники общались с пенсионером непрерывно, не давая связаться с родственниками и проверить информацию. Пенсионер растерялся и когда приехал курьер отдал ему свыше 350 тысяч рублей, после чего звонки прекратились. Только тогда мужчина смог связаться с родственниками и понял, что стал жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска со слов потерпевшего составили описание курьера. Ориентировка на розыск преступника была передана всем наружным службам полиции и общественным организациям правоохранительной направленности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий у оперативников появилась информация, что к хищению денежных средств может быть причастен 23-летний, ранее не судимый, местный житель.  Полицейские установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  Задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного «работодателя», с которым познакомился в социальной сети. Часть денежных средств пенсионера он перевел ему на указанные расчетные счета, а часть суммы потратил на собственные нужны.  

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшег

Теги: Мошенники

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