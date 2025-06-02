В Самарской области вскрыт факт хищения денежных средств кредитно-финансового учреждения с государственным участием

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УФСБ во взаимодействии с ГУ МВД России по Самарской области вскрыт факт хищения денежных средств кредитно-финансового учреждения с государственным участием в особо крупном размере.

Установлено, что в феврале 2019 года неустановленные лица с POS-терминалов торговых точек, расположенных в США, направляли он-лайн запросы на пополнение дебетовой банковской карты, оформленной на подставное лицо и находящейся в фактическом пользовании у жителя г. Тольятти, 1990 г.р., которые увеличили доступный остаток по карте, что позволило держателю карты осуществлять расходные операции.

Впоследствии тольяттинец осуществлял съём наличных денежных средств в банкоматах, переводы с данной карты на другие банковские карты и покупки товаров в Интернет-магазинах на общую сумму более 14 млн рублей.

На основании переданных УФСБ материалов оперативно-розыскной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 4.3 ст.30, ч.4 ст. 159.3 УК РФ.

Автозаводский районным судом г. Тольятти фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.