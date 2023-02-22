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В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия в образовательных организациях региона

22 февраля 2023 13:13
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В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия в образовательных организациях региона

Присутствующим рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В рамках профилактики наркомании среди молодежи сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области встретились с учащимися старших классов. Майор полиции Наталья Климай предостерегла ребят от участия в незаконной деятельности и «легком заработке», который могут предлагать в сети Интернет, напомнила, что за употребление и распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность. Также полицейские встретились с педагогическим составом одного из колледжей, в рамках которой обсудили тему профилактики наркомании в подростковой и молодежной среде. Сотрудники полиции объяснили, что нужно обязательно обращать внимание на изменение поведения студента, продолжительное отсутствие на занятиях, наличие нескольких мобильных телефонов, появление дорогостоящих предметов и вещей. Присутствующие обсудили алгоритм действий при подозрении на то, что учащиеся могут употреблять и распространять наркотики.

Начальник ОНК ОМВД России по г. Новокуйбышевску майор полиции Андрей Федосеев, встретившись с учащимися колледжа, акцентировал внимание на негативных последствиях, которые могут возникнуть при употреблении запрещенных веществ. Полицейский напомнил, что «легкий заработок», который обещают злоумышленники, может привести к серьезным последствиям, загубить профессиональную деятельность и жизнь. Студентам продемонстрировали видеоролик по обсуждаемой теме. Андрей Игоревич рассказал студентам, как не попасть под влияние лиц, употребляющих наркотики, что делать, если стали очевидцами преступления, куда можно обратиться, чтобы сообщить о фактах распространения и употребления наркотических веществ. Учащихся призвали отказаться от пагубных привычек, вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Сотрудники У МВД России по г. Тольятти вместе с представителем общественного совета при территориальном ОВД Николаем Шаховым встретились с учащимися колледжа. Учащимся рассказали о проводимых рейдовых мероприятиях, направленных на выявление лиц, употребляющих наркотики, напомнили об административной и уголовной ответственности за распространение наркотических веществ. Кроме того, студентам в доступной форме разъяснили, что табачные изделия и электронные сигареты наносят серьезный вред организму. Также полицейские и общественник напомнили учащимся важные правила безопасности в сети Интернет: ни в коем случае нельзя указывать персональные данные, разглашать пароли от своего аккаунта, общаться с неизвестными пользователями, размещать личную информацию о себе и своих близких, которой могут воспользоваться злоумышленники. В каждом случае поступления сомнительных предложений от неизвестных лиц следует незамедлительно сообщать в полицию.

В завершение встреч сотрудники полиции ответили на все интересующие вопросы и рассказали молодым людям алгоритм действий, если в отношении них, их друзей или знакомых совершаются противоправные деяния.

Теги: Стоп Наркотик

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