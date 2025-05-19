В Самарской области разыскивают пострадавших от действий лжетаксистов

137

Сотрудниками полиции задержаны четверо жителей областного центра, подозреваемые в совершении противоправных действий: ранее судимые мужчины 1987, 1978 и 1989 годов рождения, а также ранее не судимый мужчина 1989 года рождения.

В ходе предварительного следствия установлено, что данные лица, объединившись для совершения преступлений, в течение прошлого года в ночное время под видом таксистов выбирали граждан, покидающих развлекательные заведения Самары в алкогольном опьянении, и предлагали подвезти их до дома. В пути следования водители предлагали пассажирам различные алкогольные напитки, при этом, для достижения последними тяжелой степени опьянения, закрывали окна и включали обогрев салона. Когда потерпевшие засыпали, злоумышленники похищали ювелирные украшения и дорогостоящие гаджеты, а затем, пользуясь их беспомощным состоянием, высаживали в промышленных зонах на окраинах города.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Если вы пострадали от действий вышеуказанных лиц, обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефонам 102, 8(846)921-37-41, 8(996)745-16-93.