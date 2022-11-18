В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины при пожаре в магазине ритуальных услуг

121

Советским межрайонным следственным отделом Самарской области по факту обнаружения тела женщины 1991 года рождения, а также травмирования мужчины 1961 года рождения в результате пожара возбуждено уголовное дело по статьям "Уубийство, совершенное группой лиц общеопасным способом" и "Покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом".

По версии следствия, 18 ноября в ночное время в результате пожара, произошедшего в помещении, расположенном по улице Аврора и используемым магазином ритуальных услуг и принадлежностей, было обнаружено тело женщины 1991 года рождения без признаков жизни. Мужчина 1961 года рождения с многочисленными термическими повреждениями доставлен в одно из медицинских учреждений города. По предварительным данным, причиной возгорания послужил поджог.

Следователями и криминалистами следственного управления в составе оперативно-следственной группы осуществлён выезд на место происшествия, изъяты вещественные доказательства. Действия сотрудников на месте происшествия координировал исполняющий обязанности руководителя управления Александр Воеводин, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО