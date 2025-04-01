В Самаре расследуется уголовное дело о хищении 1,6 млн руководителем театра

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Противоправная деятельность пресечена в результате совместной работы сотрудников самарской полиции и УФСБ России по Самарской области.

Следственным управлением Управления МВД России по городу Самаре расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По подозрению в совершении преступления задержан один из руководителей Самарского академического театра оперы и балета.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый 1977 года рождения организовал схему хищения бюджетных средств при реализации контракта на изготовление сценических декораций для одного из спектаклей, в ходе которой подрядчик обналичил и передал подозреваемому денежные средства в размере около 1,6 млн рублей, выделенные из бюджета регионального Министерства культуры, заключив договор с подконтрольными индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами.

Противоправная деятельность пресечена в результате совместных мероприятий сотрудников самарской полиции и УФСБ России по Самарской области. В настоящее время продолжается расследование всех обстоятельств дела, проводятся необходимые следственные действия.