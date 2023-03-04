В Самаре раскрыта кража денег с банковской карты

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В совершении преступления обвиняется дважды судимый житель Самары.

В отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по городу Самаре обратилась местная жительница 1998 года рождения, которая сообщила о пропаже банковской карты и списании с нее более 7500 рублей за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что ее картой расплачивались в нескольких магазинах областного центра. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, при просмотре которых узнали в злоумышленнике ранее неоднократно судимого за имущественные преступления мужчину.

Оперуполномоченные уголовного розыска, располагая информацией о местах возможного нахождения злоумышленника, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса местный житель 1966 года рождения вину в содеянном признал и пояснил, что нашел карту возле входа в магазин и решил попробовать расплатиться ею. После удачного списания чужих денег мужчина продолжил оплачивать еду, алкоголь и табачную продукцию в других торговых точках.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района Управления МВД России по г. Самаре, в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что хищение денежных средств со счета банковской карты – это тяжкое преступление, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.