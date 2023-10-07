В Самаре из магазина рецидивист украл масло

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В отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре в середине июля текущего года обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что при проведении ревизии обнаружена недостача товара.Полицейские осмотрели помещение торговой точки, опросили продавцов, изъяли документацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На изъятых кадрах запечатлен факт кражи сливочного масла жителем Самары, который по данным полицейских не раз привлекался к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. Задержанный по месту жительства вину в совершении противоправных деяний признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении шести хищений. Уголовное дело с обвинительным актом в отношении мужчины направлено в суд для принятия решения по существу.