В Новокуйбышевске лже-соцработник обокрала женщину 86 лет

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В июле прошлого года в полицию Новокуйбышевска с заявлением о хищении денежных средств обратилась женщина 1938 года рождения, которая после визита незнакомки обнаружила пропажу из кошелька 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, опросили заявителя и установили, что к гуляющей во дворе дома пожилой женщине подошла неизвестная, представилась социальным работником и сообщила, что от государства ей положена выплата в размере 1500 рублей и бесплатные продукты.

Местная жительница поверила убедительным словам незнакомой женщины и позволила зайти в квартиру, якобы для расфасовки продуктов. Пока хозяйка доставала банки и мыла их, «социальный работник» взяла из кошелька, лежащего на столе, денежные средства и скрылась. Обнаружив пропажу 5 000 рублей, женщина обратилась за помощью в полицию.

По заявлению местной жительницы следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Следователем в службы и подразделения полиции направлены поручения на розыск подозреваемой.

Полицейские изъяли и просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, на которой хорошо видна внешность предполагаемой злоумышленницы. Видео предъявили потерпевшей, и жительница Новокуйбышевска уверено опознала свою обидчицу. Для установления личности женщины, сотрудник отдела уголовного розыска направил скриншот коллегам из соседних районов. Оперуполномоченные ОМВД России по городу Чапаевску указали в ответе данные ранее судимой за подобные преступления.

Располагая данными о личности, оперуполномоченные установили вероятные места ее нахождения, задержали и доставили в территориальный ОВД для дальнейшего разбирательства 36-летнюю ранее судимую за кражи безработную жительницу города Чапаевска.

В ходе предварительного расследования задержанная признала вину в совершении противоправного деяния, раскаялась, выразила готовность сотрудничать со следствием и возместила материальный ущерб потерпевшей в полном объеме.

В настоящее время подозреваемой вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело расследовано и направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу.