В Новокуйбышевске девушка обокрала соседку по палате

107

Летом текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Новокуйбышевску обратилась 37-летняя жительница соседнего населенного пункта, которая проходила курс лечения в одной из городских больниц, и сообщила, что из ее сумочки, которая находилась в палате, пропали денежные средства в размере 2 000 рублей, золотые браслет, кольцо и серьги.

Сотрудники полиции, прибывшие в медучреждение, опросили заявительницу, других пациентов и персонал. Со слов потерпевшей составили ориентировку с описанием похищенного имущества.

В ходе розыскных мероприятий в одном из ломбардов оперативники обнаружили похищенные украшения. Сдавшей чужое имущество оказалась местная жительница 2005 года рождения, ранее судимая за мошенничество, которая была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная девушка пояснила полицейским, что, увидев у пострадавшей кошелек с деньгами, решила его похитить. Дождавшись момента, когда соседка уйдет из палаты, она раскрыла ее сумочку, где нашла золотые изделия и денежные средства. Затем вышла на прогулку и сдала похищенное в соседний с больницей комиссионный магазин, а вырученные денежные средства потратила на личные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении девушки возбуждено уголовное дело. Изъятые из ломбарда браслет и серьги возвращены владелице. Оставшаяся сумма ущерба добровольно возмещена злоумышленницей в ходе следствия.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения по существу.