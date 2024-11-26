В Красноярском районе мужчина, распивая спиртные напитки в гараже, похитил у знакомого мобильный

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В дежурную часть Отдела МВД России по Красноярскому району поступило сообщение от 41-го летнего местного жителя о краже сотового телефона «Samsung Galaxy A 71». Материальный ущерб мужчина оценил в 6 500 рублей.

Потерпевший пояснил, что распивал алкогольные напитки со своим знакомым в гаражном массиве поселка Волжский. На следующее утро мужчина обнаружил пропажу сотового телефона и обратился в полицию.

В результате оперативно - разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали и доставили его в Отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый житель поселка Волжский 1999 года рождения признался в совершении преступления и пояснил сотрудникам полиции, что, после распития спиртного, его знакомый уснул и подозреваемый, осознавая, что за ним никто не наблюдает, похитил мобильный телефон потерпевшего, а на следующий день продал его. Вырученные деньги мужчина потратил на собственные нужды.

Следственным Отделом МВД России по Красноярскому району в отношении злоумышленника возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.