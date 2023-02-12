В Кинельском районе браконьер застрелил двух косуль

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Причинённый охотничьим ресурсам ущерб от гибели животных составил 80 тысяч рублей, что является крупным размером.

08 февраля текущего года около шести часов вечера в дежурную часть МО МВД России «Кинельский» поступил звонок от представителя Департамента охоты и рыболовства Самарской области, который сообщил, что на территории охотхозяйства «Домашкинское» Кинельского района слышны выстрелы.

Сотрудник дежурной части незамедлительно направил на место происшествия ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу. Во время осмотра указанного заявителем места, полицейские обнаружили следы протекторов шин, предположительно снегохода, бурые пятна на снегу, похожие на кровь, гильзы.

Оперативники установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Жители сельского поселения Домашка сообщили, что к происшествию может быть причастен местный житель 1967 года рождения.

Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника по месту проживания, в ходе осмотра прилегающей к дому территории во дворе полицейские обнаружили и изъяли останки двух косуль.

Также в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции у подозреваемого изъято 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия и патроны, хранящиеся у мужчины на законных основаниях, оптический прицел, 2 ножа, топор, разделанные туши животных, снегоход.

Задержанного полицейские доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Департамент охоты и рыболовства по Самарской области предоставил документы, согласно которым причинённый охотничьим ресурсам ущерб от гибели двух особей животного составляет 80 тысяч рублей, что является крупным размером.