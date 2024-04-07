В Исаклинском районе полицейские задержали квартирного вора

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В дежурную часть ОМВД России по Исаклинскому району за помощью обратился мужчина 1956 года рождения, имеющий ограничения жизнедеятельности и нуждающийся в социальной защите, который сообщил, что из сеней его частного дома совершена кража переносного электрического удлинителя.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя и его соседей. На придомовой территории в ходе тщательного осмотра эксперт обнаружил и изъял фотоотпечаток следа обуви предполагаемого злоумышленника.

Задержан безработный, ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1956 года рождения.

Задержанного допросили в качестве подозреваемого и провели выемку его ботинок. Следователи назначили трасологическую экспертизу, в результате которой выявлена идентичность следа подошвы изъятому на месте происшествия фотоследу обуви. Что также подтвердило полученную ранее информацию о причастности мужчины к хищению.

Сельский житель сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что с потерпевшим знаком давно, периодически оказывает ему помощь по хозяйству. Похищенный удлинитель похитил и перепродал знакомым.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Расследование продолжается.