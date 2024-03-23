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В Чапаевске задержали подозреваемого в повреждении двух автомобилей

23 марта 2024 13:48
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В Чапаевске задержали подозреваемого в повреждении двух автомобилей

16 марта текущего года в дневное время в дежурную часть ОМВД России по г. Чапаевску поступило сообщение о поджоге двух легковых автомобилей. Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили собственников автомобилей и возможных очевидцев, изъяли предметы и следы.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали злоумышленника и установили, что причиной поджога отечественных автомобилей стал конфликт с их владельцами, которые грубо отреагировали на замечание соседа по гаражу, касающееся их времяпрепровождения. Кроме того, как пояснил задержанный, с потерпевшими у него ранее сложились напряженные отношения. Однако, и тогда и в настоящий момент он решил разобраться с соседями сам, не обращаясь за помощью в полицию: в порыве эмоциональных переживаний взял из своего гаража канистру с бензином и поджог автомобили обидчиков. Так как собственники находились неподалеку, они смогли быстро потушить транспортные средства и минимизировать ущерб.

По предварительным данным, противоправными действиями 51-летнего жителя Чапаевска, работающего трактористом, потерпевшим 1984 и 1987 годов рождения причинен ущерб на общую сумму около 100 тысяч рублей.

Отделом следствия ОМВД России по г. Чапаевску в отношении ранее не судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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