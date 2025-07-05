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В Чапаевске приезжий из села оторвал дверь автомобиля и избил водителя

5 июля 2025 10:56
81
В Чапаевске приезжий из села оторвал дверь автомобиля и избил водителя

Рано утром 24 июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Чапаевску поступило сообщение о драке на улице Артиллерийской. Оперативный дежурный направил по указанному адресу ближайшие патрули и сотрудников следственно-оперативной группы.

Возле одного из административных зданий полицейские увидели компанию молодых людей, автомобиль Lada Priora с повреждённой водительской дверью и пострадавшего в бессознательном состоянии, которого госпитализировали медики.

Со слов очевидцев сотрудники полиции составили и распространили среди личного состава ориентировку на розыск с приметами злоумышленника, который скрылся с места происшествия, подозреваемого в повреждении транспортного средства и причинении тяжкого вреда здоровью водителя 2003 года рождения,

Оперативники предположили, что к тяжкому преступлению причастен 23-летний житель села Марьевка Пестравского района. 

Задержанный во время опроса раскаялся в совершении противоправного деяния и дал подробные пояснения. С его слов, находясь в Чапаевске, в компании друзей он употреблял спиртные напитки. В какой-то момент у них возник конфликт с компанией местных жителей. Разрешить ситуацию «по-мужски» помешали сотрудники полиции, находившиеся на охране общественного порядка. Когда полицейские, убедившись, что конфликт улажен и от подачи заявлений участники отказываются, убыли на маршрут патрулирования, сельские жители вновь испытали ярость к чапаевцам: молодые люди стали раскачивать автомобиль приезжих. Задержанный, воспользовавшись своим физическим превосходством, оторвал дверь автомобиля и избил водителя, который не мог оказать сопротивления, сидя в салоне машины. Когда на помощь подоспели пассажиры, злоумышленник, осознав произошедшее, скрылся с места происшествия.

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